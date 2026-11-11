На Тайвані вилучили NT$1,32 млрд імовірних злочинних доходів — Taipei Times

Правоохоронці Тайваню вилучили активи на близько NT$1,32 млрд, які Вища прокуратура вважає ймовірними злочинними доходами. За даними Taipei Times, вилучення здійснили у межах двох загальнонаціональних операцій проти незаконних фінансових потоків. У прокуратурі заявили, що заходи мали запобігти можливому впливу незаконних іноземних коштів на вибори 28 листопада.

Дві фази операції

Перша фаза тривала з 17 серпня до 4 вересня, друга — з 9 жовтня до п’ятниці, що передувала заяві відомства. Операції були спрямовані проти мереж підпільних грошових переказів, незаконної фінансової діяльності, відмивання коштів і азартних ігор.

За підсумками двох фаз правоохоронці виявили 445 справ, пов’язаних із незаконними фінансовими потоками. Суди також санкціонували тримання під вартою 146 підозрюваних.

Серед вилученого — готівка та кошти на банківських рахунках на близько NT$1,32 млрд, понад 1,86 млн криптовалютних токенів, 56 об’єктів нерухомості, 30 автомобілів, понад 70 кг золота та більш як 700 кг срібла. Також вилучили близько 100 предметів розкоші, зокрема дизайнерські сумки, дорогі годинники та ювелірні вироби.

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Окремі справи про відмивання коштів і ставки

Бюро розслідувань Міністерства юстиції Тайваню окремо повідомило, що в 103 справах виявило незаконні фінансові потоки на NT$85,84 млрд і вилучило близько NT$2,25 млрд імовірних злочинних доходів. Під час другої операції бюро залучило 13 регіональних підрозділів, охопило 44 справи та провело обшуки у 120 місцях.

Слідчі допитали 198 людей: судді постановили взяти під варту 18 із них, ще 62 звільнили під заставу. Кримінальне слідче бюро зі свого боку заявило, що від початку року виявило 22 справи про відмивання коштів і дев’ять справ щодо підпільних грошових переказів.

Під час рейдів проти гральних мереж поліція також зафіксувала 21 випадок ставок на вибори, 92 справи про фізичні гральні заклади, 93 справи щодо підпільних лотерей і 328 справ про онлайн-азартні ігри. У цих провадженнях фігурувала 1581 людина, поліція вилучила понад NT$39,31 млн готівки, а загальна сума, пов’язана зі справами про азартні ігри, перевищила NT$28,2 млрд.

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