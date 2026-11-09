На Тайвані восьмий тиждень не змінюють ціни на пальне — Taipei Times

Державна компанія CPC Corp, Taiwan залишила без змін внутрішні ціни на бензин і дизель цього тижня, хоча міжнародні ціни на нафту знизилися. Її конкурент Formosa Petrochemical Corp також не переглядатиме вартість пального, повідомляє Taipei Times.

Ціни не змінюються вісім тижнів

Це буде восьмий поспіль тиждень, протягом якого CPC і Formosa Petrochemical утримують ціни на паливо на одному рівні. Літр неетилованого бензину з октановим числом 92, 95 і 98 на заправках обох компаній коштуватиме відповідно 31,2, 32,7 та 34,7 нового тайванського долара.

Ціна преміального дизельного пального на АЗС CPC становитиме 29,9 нового тайванського долара за літр, а на заправках Formosa — 29,7 нового тайванського долара.

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Падіння котирувань нафти

Минулого тижня ф'ючерси на Brent подешевшали на 13,32% — до 98,32 долара США за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили 12,76% і завершили торги на рівні 90,83 долара за барель.

За механізмом плаваючого ціноутворення CPC враховує середню вартість кошика, який на 70% складається з нафти Dubai і на 30% — з Brent. Середня ціна цього кошика знизилася зі 117,01 до 99,79 долара США за барель за тиждень. Видання зазначає, що котирування падали після нестабільного тижня на тлі сподівань на дипломатичний прорив на Близькому Сході після проміжних виборів у США. Додатковий тиск на ціни справило повідомлення про нібито передану Іраном через Катар пропозицію США щодо ядерних технологій.

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