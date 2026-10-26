На Тайвані заявили про можливе позбавлення гонконгців громадянства — Taipei Times

На Тайвані гонконгців, які співпрацюють із Китаєм для транснаціональних репресій на острові, можуть позбавляти громадянства або дозволу на проживання. Про це анонімно заявив посадовець, обізнаний із ситуацією, після видачі ордерів на арешт двох гонконгців, яких підозрюють у найманні приватного детективного агентства для стеження за депутатом Демократичної прогресивної партії Пумою Шенем.

Як повідомляє Taipei Times, прокуратура Тайбея 7 жовтня видала ордери на арешт Кука Кок-іна та Лама Хіна. За даними прокурорів, 5 вересня 2024 року вони нібито найняли тайванське приватне детективне агентство для спостереження за Шенем.

Підозра у стеженні

За версією прокурорів, з 1 жовтня до 8 листопада 2024 року учасники операції фіксували пересування Шеня та членів його родини. Відео нібито надсилали через Telegram приватному детективу Чжену Юнцзиню, який потім пересилав їх Куку Кок-іну.

Слідчі також заявили, що Кук і Лам кілька разів в’їжджали на Тайвань від вересня 2024 року. За їхніми даними, вони могли приїжджати, щоб контролювати операцію та обговорювати тактику стеження з детективами. Наразі обидва не перебувають на Тайвані.

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Чжена Юнцзиня, іншого приватного детектива Сє Їченя та двох працівників агентства обвинувачують у незаконному збиранні й використанні персональних даних. Анонімний посадовець назвав цю справу ймовірною частиною систематичної кампанії транснаціональних репресій.

Можливі законодавчі зміни

За словами посадовця, судова співпраця між Тайванем і Гонконгом майже припинилася, тому притягнення підозрюваних до відповідальності може бути складним. Він також заявив, що влада Гонконгу навряд чи екстрадує цих осіб.

Міністерство юстиції Тайваню розглядає можливість змін до Закону про протидію інфільтрації для посилення покарань. Посадовець заявив, що злочини, пов’язані з транснаціональними репресіями, не слід розглядати лише як порушення індивідуальних прав, адже вони можуть бути посяганням на національні інтереси.

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