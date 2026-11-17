На Тайвані заступник міністра закордонних справ Чень Мін-чі заявив, що строки схвалення Сполученими Штатами пакета продажу озброєнь та обладнання на $14 млрд значною мірою залежать від президента США Дональда Трампа. За його словами, результати проміжних виборів у США не вплинуть на це рішення, повідомляє The Japan Times.

Очікування схвалення

Тайвань уже кілька місяців очікує, що Трамп схвалить цей пакет, який у джерелі названо рекордним продажем озброєнь. Тайванська сторона вважає, що зброя та обладнання потрібні для посилення оборонних можливостей і стримування потенційного нападу Китаю.

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Позиція Пекіна

Пекін заявляє, що демократичний Тайвань є частиною його території. Китайська влада також погрожувала застосувати силу для приєднання острова.

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