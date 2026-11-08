На Тайвані затримали голову компартії Лінь Те-вана — The Hindu

На Тайвані суд постановив тримати під вартою голову Тайванської народної комуністичної партії Лінь Те-вана. Прокуратура підозрює його у висуванні кандидатом на посаду керівника району за вказівкою та за підтримки Комуністичної партії Китаю. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на Центральне інформаційне агентство Тайваню.

Підозри прокуратури

За даними прокуратури, попереднє розслідування також показало, що Лінь Те-ван доручив іншому членові партії балотуватися на посаду керівника іншого району. Прокурори стверджують, що він міг намагатися купувати голоси, неодноразово залучаючи виборців до поїздок у материковий Китай, де їм надавали гостинність.

Прокуратура заявила, що отримала відомості про можливе іноземне втручання у вибори та викликала на допити 14 осіб і дев’ятьох свідків. Після допитів прокурори висловили вагомі підозри щодо Ліня та іншого члена партії, а також побоювання, що вони можуть утекти або знищити докази.

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Рішення суду та вибори

Прокуратура звернулася до місцевих судів із клопотанням взяти обох фігурантів під варту та заборонити їм контакти з відвідувачами. Суд задовольнив клопотання щодо Лінь Те-вана. Іншого члена партії звільнили під заставу в 50 тисяч тайванських доларів, або близько 1 525 доларів США. Решту викликаних осіб відпустили під час розслідування.

28 листопада на Тайвані мають відбутися вибори мерів і керівників місцевих районів. За даними Taipei Times, Лінь Те-ван та ще один лідер партії раніше фігурували у справі про ймовірне китайське проникнення та спроби впливати на вибори, але у 2025 році їх визнали невинними. Управління у справах Тайваню при уряді Китаю наразі не коментувало нове розслідування.

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