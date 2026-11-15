На Тайвані жуки під дією тепла закопували корм на 4,3 см мілкіше — Taipei Times

На Тайвані жуки-могильники, які зазнавали впливу високої температури в лабораторному експерименті, закопували туші для живлення личинок у середньому на 4,3 см ближче до поверхні, ніж комахи за прохолодніших умов. Це встановила команда Національного університету Тайваню, повідомляє Taipei Times.

Експеримент із тепловими лампами

Науковці вивчали вид Nicrophorus nepalensis. Ці жуки закопують під землею туші невеликих хребетних тварин, які стають їжею для їхніх личинок. Вони також демонструють рідкісну для комах форму батьківського піклування.

Попередні дослідження показали, що підвищення температури на 4°C може погіршувати розмноження жуків, а іноді призводити до загибелі всього потомства. Дослідники перевіряли, чи будуть комахи за вищої температури копати глибше, де ґрунт залишається прохолоднішим.

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У лабораторних умовах сонячне світло імітували тепловими лампами. Дослідники припускали, що глибше закопування туші могло б захистити потомство від вищої температури.

Витрати енергії

Самки, які в умовах нагрівання копали глибше, виробляли більші виводки з важчими личинками, ніж ті, що закопували туші мілкіше. Водночас самки, які копали глибше, втрачали більше маси тіла, що може свідчити про більші витрати енергії.

Дослідники не змогли остаточно пояснити мілкіші поховання, однак припустили, що енергетичні витрати на глибше копання можуть переважати переваги для розмноження. Результати, опубліковані 26 жовтня у журналі Biodiversity, вказують на обмеження здатності тварин змінювати поведінку у відповідь на зміни довкілля, зокрема кліматичні.

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