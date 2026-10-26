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На трасі Дамаск—Хомс вибухнув автомобіль, загинули троє — Asharq Al-Awsat

UA.NEWS 26 Жовтня 2026 19:18
На трасі Дамаск—Хомс вибухнув автомобіль, загинули троє — Asharq Al-Awsat

У Сирії на трасі Дамаск—Хомс у районі Аль-Касталь 26 жовтня в автомобілі стався вибух, унаслідок якого загинули троє людей. Про це Asharq Al-Awsat повідомило з посиланням на анонімне урядове джерело, яке спілкувалося з AFP.

Вибух у районі Аль-Касталь

Сирійське державне агентство SANA заявило, що вибух стався всередині автомобіля на дорозі між Дамаском і Хомсом у районі Аль-Касталь.

Агентство повідомило про жертв інциденту та зазначило, що працівники екстрених служб вивезли тіла загиблих. Кількість жертв SANA не уточнило.

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Розслідування інциденту

За словами анонімного урядового джерела AFP, унаслідок вибуху загинули троє людей. Даних про особи загиблих у повідомленні не наведено.

Сирійська влада почала розслідування обставин інциденту. Походження вибуху на момент публікації не було встановлено.

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