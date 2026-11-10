На трасі Тракія в Болгарії у ДТП загинули щонайменше 10 людей — The Independent

На автомагістралі «Тракія» поблизу міста Ямбол на південному сході Болгарії у двох масових дорожньо-транспортних пригодах загинули щонайменше 10 людей. У зіткненнях були задіяні близько 50 автомобілів і вантажівок, повідомляє The Independent.

Два зіткнення на різних напрямках

За даними Міністерства внутрішніх справ Болгарії, причиною аварій стала обмежена видимість через сильний туман. Одна ДТП сталася на 289-му кілометрі дороги у напрямку Бургаса, інша — на 294-му кілометрі, перед розв’язкою Зімниця, у напрямку Софії.

На місця аварій прибули поліція, пожежники та бригади швидкої допомоги. Багато автомобілів і вантажівок перекинулися, були пошкоджені або з’їхали з дороги.

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Рятувальна операція

Приблизно 27 постраждалих доправили до лікарень у Сливені, Ямболі та Бургасі. Головний інспектор Ямбольської обласної дирекції МВС Тодор Мішинев заявив місцевим медіа, що пріоритетом залишається порятунок людей, після чого розпочнуться процесуальні та слідчі дії.

За інформацією Ради міністрів Болгарії, до Бургаса направили урядовий літак для перевезення поранених до лікарень Софії. Для повітряного транспортування також організували військові транспортні літаки Spartan. Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола висловила співчуття родинам загиблих і подякувала рятувальникам та медичним працівникам.

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