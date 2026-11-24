На Великому Бар’єрному рифі в Австралії генетичний аналіз підтвердив, що 12 видів коралів роду Acropora, раніше об’єднаних з іншими видами, є самостійними. Дослідження також визнало дійсними ще чотири види, чий таксономічний статус до цього залишався невизначеним, повідомляє ScienceAlert.

Роботу, яку очолив Огастін Кросбі з Університету Джеймса Кука в Австралії, опублікували в журналі Invertebrate Systematics. Вона свідчить, що різноманіття коралів Acropora на Великому Бар’єрному рифі є більшим, ніж вважали раніше.

Чому види втратили окремий статус

У XIX і XX століттях науковці визначали види коралів переважно за формою їхніх скелетів з арагоніту. Зразки очищували від живої тканини, а потім порівнювали із типовими екземплярами. Наприкінці XX століття частину коралів із різними назвами об’єднали в один вид через подібність їхньої будови — без генетичних даних.

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Зокрема, Acropora fruticosa та Acropora bullata раніше вважали синонімами Acropora humilis. Старі музейні скелети не придатні для такого генетичного аналізу, оскільки не містять ДНК.

Зразки з місць походження

Щоб перевірити таксономію, дослідники збирали живі фрагменти коралів у місцях, звідки походили типові зразки, та зберігали тканини в етанолі за наднизьких температур для подальшого секвенування. До аналізу увійшли матеріали з Великого Бар’єрного рифу, а також з Фіджі, Тонги, Філіппін і Сінгапуру.

Науковці зазначають, що точніше визначення видів важливе для оцінювання ризику зникнення, моніторингу рифових угруповань і розподілу ресурсів на охорону природи. Види Acropora, за даними дослідників, особливо потерпали від подій знебарвлення коралів останніми роками. Водночас визнання окремих видів означає, що їхні ареали можуть бути вужчими, а вразливість — вищою.

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