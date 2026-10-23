На весіллі в Гуш-Еціоні активісти Hilltop Youth розмахували зброєю — Jerusalem Post

В Ізраїлі, у Гуш-Еціоні на Західному березі Йордану, на весіллі зафіксували членів ультраправої екстремістської групи Hilltop Youth, які розмахували зброєю та танцювали під антисіоністську пісню. Про це з посиланням на KAN News повідомляє Jerusalem Post.

Пісня, пов’язана з Neturei Karta

За даними KAN News, учасники святкування танцювали під композицію «Ми не віримо у владу невірних», яку пов’язують із Neturei Karta — антисіоністською ультраортодоксальною єврейською групою. На записі видно, як кілька людей піднімали зброю в повітря, тоді як співак заохочував натовп. Наприкінці виконання він сказав: «Ми виб’ємо зуби сіоністам».

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Банер зі згадкою про Аріеля Дахарі

Під час весілля присутні, за повідомленням видання, також розмахували банером зі згадкою про Аріеля Дахарі — мешканця форпосту на Західному березі Йордану. Як зазначає Jerusalem Post, торік Дахарі висунули обвинувачення у нападі на палестинську жінку, яка збирала оливки поблизу Рамалли.

KAN News також повідомив, що пізніше тієї ж ночі єврейські учасники заворушень, за його даними, підпалили автомобіль у палестинському селі Бейт-Умар поблизу Гуш-Еціона. На місці вони, як повідомляється, залишили напис зі згадкою про Дахарі та привітанням молодятам.

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