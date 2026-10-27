На виборах до Кнесету в Ізраїлі утворилися довгі черги — Jerusalem Post

На виборчих дільницях в Ізраїлі 27 жовтня під час виборів до 26-го Кнесету виникли довгі черги. Зокрема, про тривале очікування повідомляли в невеликих громадах поблизу кордону із сектором Гази. Людина, позначена ініціалом A., розповіла, що залишила дільницю після 45 хвилин очікування та вирішила повернутися ввечері. Про ситуацію повідомляє Jerusalem Post.

В Офакімі охоронець на одній із дільниць попросив групу людей, яка, ймовірно, була однією родиною, проходити по одному. У черзі також стояла дівчинка приблизно восьми років, яка запитала батька, чи може піти з ним до кабінки для голосування.

День голосування в Офакімі

За даними видання, день виборів зібрав десятки тисяч людей не лише на дільницях, а й у торговельних і розважальних центрах. У новому торговельному центрі Офакіма магазини були відчинені та заповнені покупцями. Там працювали супермаркет, магазин побутової техніки, крамниця горіхів і солодощів та магазин товарів для дітей.

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У місцевому кафе відвідувачі обговорювали політику, зокрема діяльність міністрів і депутатів Кнесету, які залишають посади. Один із чоловіків повідомив, що чекає дзвінка, аби відвезти когось на виборчу дільницю.

Заява про пропозицію грошей

Видання також наводить розповідь жінки з Єрухама, яка заявила, що перед входом на дільницю їй запропонували 500 шекелів за голосування за певну партію. За її словами, вона відмовилася. Біля іншої дільниці, розташованої поруч зі школою, жінка з мегафоном агітувала перехожих підтримати партію, якій вона симпатизує.

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