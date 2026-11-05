На виборах у ПАР молодь вимагала робочих місць — TimesLIVE

Жителі Аттериджвілля та Солсвілля в ПАР під час муніципальних виборів назвали безробіття серед молоді однією з головних проблем громад. Виборці розповіли, що очікують від обраних кандидатів створення робочих місць, а також поліпшення базових послуг, зокрема водо- й електропостачання та санітарних умов.

Як повідомляє TimesLIVE, на кількох виборчих дільницях протягом дня не було великих черг: виборці приходили поодинці. Деякі з них пояснили, що відкладали візит на вечір через спеку або робочий графік.

Пошук роботи без результату

32-річна Наледі Мтхімкхулу, яка голосувала вперше на дільниці в школі Моцведінг, сказала, що шукає роботу з 2015 року. За її словами, вона подавала заявки, проходила різні курси, займалася волонтерством і намагалася започаткувати власну справу, але це не дало результату. Вона також пов’язала високий рівень безробіття зі зростанням злочинності.

Мусіма Молебале, якому 28 років, також уперше взяв участь у голосуванні. Він заявив, що молоді люди активно шукають вакансії, тому твердження про їхні нібито лінощі є для них болісним.

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Жителька неформального поселення Фомолонг Ноліта Макотоза повідомила, що має диплом із управління ланцюгами постачання, однак заклад вищої освіти утримує її документ про здобуту освіту через борг у 9 тисяч рандів. За її словами, без цього документа важко шукати роботу, маючи лише шкільний атестат.

Скарги на послуги та безпеку

На дільниці в гуртожитку Солсвілля 21-річна Зімі Шушу поскаржилася на антисанітарні умови користування мобільними туалетами, які доводиться ділити з сотнями мешканців. Вона заявила про потребу в туалетах зі змивом.

19-річна Окуле Маноло говорила про відсутність електроенергії, нестачу робочих місць і поширену злочинність. Водночас вона не була впевнена, що її голос принесе зміни. Один із працівників служби безпеки, який повернувся з 12-годинної зміни, щоб проголосувати, сказав, що не відчуває ентузіазму через відсутність змін упродовж 35 років. Інша виборчиня, Нтшембо Масванганьї, назвала головним занепокоєнням перебої з водопостачанням.

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