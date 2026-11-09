На виборах у США Флорида й Невада обрали перших темношкірих губернаторів — TIME

На проміжних виборах у США 3 листопада штати обрали низку політиків, які стали першими у своїх штатах представниками етнічних, релігійних і ЛГБТК+ спільнот на державних посадах. Зокрема, республіканець Байрон Дональдс став першим темношкірим губернатором Флориди, а генеральний прокурор Невади, демократ Аарон Форд, — першим темношкірим губернатором свого штату.

Як повідомляє TIME, демократ Хав'єр Бесерра переміг на виборах губернатора Каліфорнії та стане першим латиноамериканцем, обраним на цю посаду. Сенаторка-демократка Емі Клобучар стала першою жінкою, обраною губернаторкою Міннесоти, а демократка Емі Ектон — першою жінкою, обраною губернаторкою Огайо.

Історичні результати в Конгресі й Аризоні

В Аризоні демократ Аміш Шах переміг у виборах до Палати представників і стане першим американцем індійського походження, який представлятиме штат у Конгресі. Демократку Клару Пратте, представницю народу навахо, обрали до Аризонської корпоративної комісії, яка регулює діяльність комунальних підприємств. Вона стане першою корінною американкою, обраною на загальноштатну посаду в Аризоні.

У Колорадо 29-річна Мелат Кірос, народжена в Ефіопії юристка й докторантка, стане першою темношкірою жінкою, яка представлятиме штат у Конгресі. У Массачусетсі демократ Ден Ко стане першим американцем азійського походження, обраним до Палати представників від штату, а в Небрасці Деніз Пауелл — першою латиноамериканкою, обраною до Конгресу від штату.

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У Нью-Джерсі хірург єгипетського походження Адам Хамаві стане першим мусульманином, який представлятиме штат у Конгресі. У Нью-Йорку Даріаліза Авіла Шевальє стане першою мусульманкою, обраною до Конгресу від штату, а Клер Вальдес — першою корінною американкою, яка представлятиме Нью-Йорк у Палаті представників.

Історичні результати на рівні штатів

В Алабамі республіканка Кетрін Робертсон стане першою жінкою, обраною генеральною прокуроркою штату. Там само демократку Еллісон Монтгомері обрали першою відкритою трансгендерною законодавицею штату.

У Джорджії Пенні Браун Рейнольдс стане першою темношкірою жінкою, обраною державним секретарем штату, Таня Міллер — першою жінкою на посаді генеральної прокурорки, а Ніккі Порчер — першою темношкірою жінкою на посаді комісарки з питань праці. Демократ Бентлі Гадґінс також став першою трансгендерною та небінарною людиною, обраною до законодавчого органу Джорджії.

У Мічигані Джеремі Мосс стане першим відкритим представником ЛГБТК+ спільноти від штату в Конгресі, а Джоанна Вейлі — першою трансгендерною законодавицею, обраною до нижньої палати законодавчого органу штату. В Айові Джош Турек, який має вроджену ваду розвитку хребта — spina bifida — і пересувається на візку, стане першим сенатором США від штату з постійною інвалідністю.

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