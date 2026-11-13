На Web Summit заявили про ризик кризи на ринках держборгу — Euronews

На завершальному дні технологічної конференції Web Summit у Лісабоні, Португалія, 12 листопада учасники панелі обговорили ризики бульбашки у сфері штучного інтелекту, державний борг США та можливість нової фінансової кризи. Як повідомляє Euronews, учасники дискусії, яку модерувало видання, попередили, що ринки державного боргу можуть стати джерелом наступної фінансової кризи.

Витрати на обслуговування боргу

У панелі взяли участь засновник і головний редактор видання The Kobeissi Letter Адам Кобейссі та професор Університету Техасу в Остіні, економіст Джеймс Ґелбрейт. Кобейссі зазначив, що приблизно кожен п’ятий долар, який витрачає уряд США, спрямовується на виплату відсотків за боргом, а не на його погашення.

За даними Міністерства фінансів США, на які посилається Euronews, чисті процентні виплати у фінансовому році, що завершився у вересні, сягнули $1,1 трлн, або 19% доходів федерального уряду. Кобейссі вважає, що співвідношення державного боргу США до ВВП перебуває на рівнях часів Другої світової війни, а борговий ринок сигналізує про тривале збереження високих відсоткових ставок.

Водночас він заявив, що не очікує негайного повторення фінансової кризи 2008 року, хоча назвав тенденції на горизонті 10–20 років тривожними.

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ШІ та конкуренція з Китаєм

Ґелбрейт припустив, що китайські технології зрештою можуть потіснити Nvidia. На його думку, це може поставити під сумнів сотні мільярдів доларів, які Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta та інші великі технологічні компанії вкладають в інфраструктуру штучного інтелекту.

Економіст порівняв моделі розвитку США і Китаю: американська система, за його оцінкою, дає змогу швидко залучати приватний капітал, тоді як Китай може централізовано координувати дослідження, технологічні розробки та їхнє впровадження. Ґелбрейт заявив, що схиляється до думки про перевагу Китаю в перегонах у сфері ШІ в найближчі десятиліття.

Також учасники обговорили відставку Дженсена Хуанга з посади генерального директора Nvidia. Кобейссі назвав його відхід негативним чинником для інвесторів у найближчі роки, хоча загалом зберіг позитивну оцінку перспектив компанії.

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