На Західному березі Йордану напали на збирачів оливок і затримали фермера — Anadolu Agency

У Палестині, на окупованому Західному березі Йордану, ізраїльські поселенці, за даними палестинських джерел, напали на збирачів оливок поблизу Наблуса. Окремо ізраїльські військові затримали фермера Бадера Мухаммеда аль-Адру під час оранки землі на півдні регіону, повідомляє Anadolu Agency.

Напади поблизу Наблуса та Рамалли

Палестинське агентство Wafa з посиланням на місцеві джерела повідомило, що напад стався в районі Халлат-Абу-Гуван у Бейт-Даджані, на схід від Наблуса. За цими даними, нападники забрали інструменти та полотнища, які використовували для збору оливок, і змусили фермерів залишити земельні ділянки.

У сусідньому селі Салем, також на схід від Наблуса, оливкові дерева загорілися після того, як ізраїльські сили застосували сльозогінний газ проти фермерів, які збирали оливки. За даними кореспондента Anadolu, муніципальні пожежники Наблуса загасили вогонь, що пошкодив кілька дерев.

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Ще двоє палестинців дістали травм після побиття під час збору оливок у районі Ваді-аз-Зейтун на північ від Рамалли, поблизу ізраїльського військового контрольно-пропускного пункту Ейн-Сінія, стверджують місцеві джерела. Вони також повідомили про вилучення ключів від автомобіля. Палестинське товариство Червоного Півмісяця заявило, що його медики надали допомогу двом постраждалим і доправили їх до лікарні.

Затримання фермера біля Ятти

В окремому випадку ізраїльські військові затримали Бадера Мухаммеда аль-Адру, коли він орав свою землю в районі Дейрат на схід від Ятти, на південь від Хеврона. Про це заявила правозахисна організація Al-Baidar.

Організація зазначила, що палестинські фермери на схід від Ятти зазнають утисків та обмежень, які перешкоджають їм користуватися своїми земельними ділянками. Al-Baidar закликала звільнити аль-Адру та припинити дії проти фермерів, які працюють на своїй землі.

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