Ізраїльська поліція повідомила про розслідування щодо трьох затриманих на Західному березі Йордану. Під час військових рейдів силовики вилучили шість одиниць вогнепальної зброї, боєприпаси, штани від форми Армії оборони Ізраїлю та чотирьох газелей, які є охоронюваним видом в Ізраїлі, повідомляє Jerusalem Post.

Знахідки поблизу Тулькарма

У селі Шуфа поблизу Тулькарма ізраїльські сили, за даними поліції, діяли на підставі зібраних раніше розвідданих. У житловому будинку та сусідній теплиці вони знайшли три мисливські рушниці, значну кількість боєприпасів, штани від військової форми та два ножі.

На місці затримали жителя Шуфи віком близько 40 років. Там також виявили чотирьох газелей, яких утримували на цій території. Тварин вилучили й передали Управлінню природи та парків Ізраїлю через їхній охоронюваний статус.

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Затримання в районі Наблуса

У таборі біженців Аскар на околиці Наблуса силовики вилучили з будинку гвинтівку M16 і пістолет. У зв’язку з цією знахідкою затримали жителя Наблуса віком близько 20 років.

Ще одну мисливську рушницю вилучили в селі Біззарія, приблизно за 13 кілометрів на північний захід від Наблуса. Ізраїльські сили прибули туди після повідомлення про стрілянину та затримали жителя села віком близько 20 років, якого підозрюють у зберіганні цієї зброї.

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