На Західному березі ізраїльські військові застрелили двох палестинців — Anadolu Agency

Ізраїльські військові застрелили двох палестинців у Хевроні на окупованому Західному березі. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльське видання Haaretz.

Поранені під час стрілянини

За даними Haaretz, палестинців убили під час перестрілки з ізраїльськими силами після тверджень, що вони відкрили вогонь по ізраїльських поселенцях у Хевроні. Унаслідок інциденту поранення дістали п'ятеро людей.

Ізраїльська служба екстреної медичної допомоги Magen David Adom заявила, що двоє з поранених перебувають у критичному стані. Anadolu Agency також повідомляє, що в соціальних мережах поширили відео, на якому зафіксовано момент стрілянини ізраїльських військових по палестинцях.

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Села поблизу Хеврона

Ізраїльська армія оточила палестинські села поблизу Хеврона, пише Haaretz. За даними агентства, під час сезону збору оливок, що розпочався раніше цього місяця, посилилися напади з боку ізраїльських поселенців і військових на палестинців та їхні землі на окупованому Західному березі.

За палестинськими даними, на Західному березі, зокрема у Східному Єрусалимі, проживають близько 750 тисяч ізраїльських поселенців у 194 поселеннях і приблизно 400 форпостах. За інформацією Anadolu Agency, ізраїльські поселення, збудовані на окупованих палестинських землях, вважаються незаконними відповідно до міжнародного права.

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