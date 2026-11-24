В Ізраїлі на Західному березі станом на листопад 2026 року зафіксували приблизно 1200 випадків націоналістично мотивованих злочинів. Це приблизно на 42% більше, ніж за весь 2025 рік, коли було зареєстровано 845 інцидентів, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на раніше не оприлюднені внутрішні дані Армії оборони Ізраїлю.

У 2024 році зафіксували 675 таких випадків. Тоді внаслідок цих злочинів загинули шестеро людей, ще 149 дістали поранення. У 2025 році загинули чотири людини, а 200 були поранені. Військові посадовці допускають, що кількість інцидентів у 2026 році може зрости до завершення року.

Класифікація інцидентів

За даними військових, у 2024 році 56,6% випадків віднесли до категорії «популярний тероризм», 20% — до насильницьких зіткнень, а 11,6% — до нападів або спроб нападів. Ще 8,5% становили навмисні напади на працівників сил безпеки, а 3,3% — злочини у сільськогосподарській сфері.

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Реакція силових структур

Армія оборони Ізраїлю розглядає можливість створення додаткового дивізійного штабу поряд із дивізією Юдеї та Самарії, щоб поліпшити управління силами на місцях. Як зазначає видання, для цього потрібні фахові обговорення та схвалення начальника Генерального штабу Еяля Заміра.

Військові посадовці висловлюють претензії до поліції Ізраїлю, служби безпеки «Шин Бет» і судової системи. Вони заявляють про м'який підхід до підозрюваних та їхнє швидке звільнення. У силових структурах також лунають заклики відновити адміністративні затримання і ширше застосовувати обмежувальні приписи. За оцінкою військових, реагування на такі інциденти відволікає командні й оперативні ресурси від протидії палестинському тероризму.

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