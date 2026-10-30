На Західному березі поранили палестинця і затримали двох збирачів оливок — Anadolu Agency

На окупованому Західному березі в Палестині під час нападів на людей, які збирали оливки, постраждав 36-річний палестинець, а двох інших затримали. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на палестинські джерела.

У Бурці на північний захід від Наблуса чоловік зазнав забоїв та інших травм після побиття ізраїльськими поселенцями. Палестинське товариство Червоного Півмісяця повідомило, що його працівники надали чоловікові допомогу після того, як він упав із висоти під час нападу.

Напади поблизу Наблуса

У Бейт-Даджані на схід від Наблуса ізраїльські поселенці, за повідомленням місцевих джерел, напали на фермерів, які збирали оливки, не дали їм продовжити роботу та змусили залишити поля. У селі Аль-Луббан аш-Шаркія ізраїльські військові переслідували збирачів оливок у південній та східній частинах села й кидали в їхній бік шумові гранати.

За даними місцевих джерел, понад 30 палестинців були змушені залишити сільськогосподарські ділянки, розташовані за кілька десятків метрів від сільських будинків. У районі Аль-Масудія на північний захід від Наблуса поселенці, за цими даними, проникли до будинку, пошкодили двері й майно та перерізали електричні дроти.

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Затримання та пошкодження майна

У районі Джаби в губернаторстві Дженін поселенці, за повідомленнями, викрали обладнання з автомайстерні та пошкодили три автомобілі, розбивши вікна й порізавши шини. Також повідомлялося про викрадення автомагнітоли, іншого обладнання та двох овець біля палестинських будинків. Мер Джаби Мухаммад аль-Баддад заявив агентству Wafa, що нападники прибули автомобілем і вчинили крадіжки та пошкодження.

У Кафр-Маліку на північний схід від Рамалли поселенці, за даними місцевих джерел, напали на збирачів оливок та іноземного активіста солідарності, який супроводжував фермерів. Ізраїльські сили затримали двох палестинців, що збирали оливки на схід від міста. У сусідньому Аль-Мугайїрі поселенці, як стверджують місцеві джерела, напали на збирачів оливок поблизу будинків родини Джабр і відкрили вогонь у бік палестинських осель.

Палестинська комісія з питань протидії стіні та поселенням 22 жовтня заявила, що від 1 до 21 жовтня задокументувала 409 нападів на фермерів, оливкові дерева, землю та сільськогосподарське обладнання на окупованому Західному березі. За її даними, 317 інцидентів здійснили ізраїльські поселенці, ще 92 — ізраїльські військові.

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