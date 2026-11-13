На Західному березі поранили палестинця та затримали чотирьох — Anadolu Agency

На окупованому Західному березі Йордану ізраїльські військові поранили 27-річного палестинця під час рейду в Джабі, на південь від Дженіна. Також військові затримали чотирьох палестинців, серед яких був наречений, в Аль-Мугайїрі на північний схід від Рамалли, повідомляє Anadolu Agency.

Рейд у Джабі

За даними місцевих джерел, ізраїльські сили увійшли до будинку Айсара Салеха Хамамри в Джабі, пошкодили речі в оселі та сонячні панелі, а також викрали майно. Матеріальні збитки джерела оцінили приблизно у 200 тисяч шекелів, або 62 тисячі доларів.

Згодом ізраїльські військові знову увійшли до міста та відкрили вогонь бойовими набоями й застосували сльозогінний газ. Палестинське товариство Червоного Півмісяця повідомило, що 27-річний палестинець дістав поранення від бойового набою.

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Затримання на весіллі

В Аль-Мугайїрі ізраїльські сили увійшли до весільної зали та застосували сльозогінний газ у бік приблизно 150 гостей, повідомило палестинське агентство Wafa. За його інформацією, військові затримали в залі чотирьох палестинців, зокрема нареченого Хассана Абу Алію.

Wafa також повідомило, що військові застосували насильство до затриманих, а через кілька годин їх відпустили.

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