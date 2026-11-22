В Ізраїлі, на Західному березі, щонайменше у чотирьох місцях повідомили про інциденти насильства, які, за даними Jerusalem Post, пов'язують із єврейськими поселенцями-екстремістами. Йшлося про підпали та спроби підпалів автомобілів й іншого майна, що належить палестинцям.

Села, де повідомили про інциденти

Інциденти переважно сталися в районі Рамалли та на Південних Хевронських пагорбах. Серед сіл, де повідомляли про напади, видання назвало Дейр-ас-Судан, аль-Малік поблизу аль-Мугаїра, Дейр-Абу-Машаль у губернаторстві Рамалла, а також Ат-Тувані на Південних Хевронських пагорбах.

За описом видання, на оприлюднених відео видно автомобілі та інше палестинське майно, охоплені вогнем або пошкоджені під час імовірних спроб підпалу.

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Написи івритом

На місцях інцидентів, за даними Jerusalem Post, виявили написи івритом із погрозами та закликами до помсти. Один із написів містив формулу про те, що Юдея впала і постане через кров і вогонь, інший згадував тфілін і застерігав не гратися з вогнем.

Обставини інцидентів, особи причетних і масштаби збитків наразі незалежно не встановлені. Видання зазначило, що ці випадки сталися після серії ймовірно націоналістично мотивованих атак проти палестинського майна на Західному березі протягом останніх тижнів.

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