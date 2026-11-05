На Західному березі повідомили про затримання 45 палестинців — Anadolu Agency

Ізраїльські військові затримали щонайменше 45 палестинців, серед яких п'ятеро жінок і двоє журналістів, під час рейдів на окупованому Західному березі річки Йордан у Палестині. Про це з посиланням на Палестинське товариство в'язнів повідомляє Anadolu Agency.

Рейди у кількох містах

За даними організації, найбільше затримань сталося в Наблусі та Хевроні. Про затримання також повідомили в Калькілії, Тулькармі та Вифлеємі. Серед затриманих був журналіст Хазем Нассер, якого, за твердженням товариства, повторно затримали через два тижні після звільнення.

У Дженіні ізраїльські сили затримали кількох палестинців і допитали їх на місці, після чого відпустили, заявили в Палестинському товаристві в'язнів. Організація вважає, що затримання жінок і журналістів, а також повторне затримання нещодавно звільненого ув'язненого свідчать про охоплення ширшого кола палестинського суспільства.

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Заяви про умови затримання

Організація стверджує, що військові регулярно проводять рейди в оселях, утримують мешканців по кілька годин для допитів та залякують родини перед звільненням багатьох затриманих. Вона також повідомила про фізичне насильство, пошкодження майна та жорсткі умови під час затримання й допитів.

За підрахунками товариства, від початку війни Ізраїлю в секторі Гази у жовтні 2023 року на окупованому Західному березі, зокрема у Східному Єрусалимі, зафіксували понад 26 тисяч затримань.

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