Поблизу Єрихона на окупованому Західному березі Йордану внаслідок стрілянини загинула 60-річна палестинка, ще 10 людей зазнали поранень. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на урядову лікарню Єрихона.

Стрілянина в селі біля Єрихона

За палестинськими повідомленнями, озброєні ізраїльтяни оточили будинки палестинців у селі Аль-Дуюк ат-Тахта на захід від Єрихона та відкрили вогонь по жителях. Серед поранених є 65-річний чоловік.

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Під час стрілянини до району також увійшли ізраїльські сили. Армія Ізраїлю заявила, що отримала первинне повідомлення про «спробу нападу» в районі Єрихона та перевіряє деталі. Військові також повідомили про розгортання підрозділів на місці й встановлення блокпостів.

Інший інцидент біля Вифлеєма

У понеділок у місті Туку на південний схід від Вифлеєма ізраїльтянин автомобілем збив і травмував вісьмох палестинців, зокрема людей, які зібралися допомогти першим потерпілим. Міністерство закордонних справ Палестини назвало цей випадок терористичним нападом і вимагало притягнути до відповідальності водія та тих, хто його захищає.

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