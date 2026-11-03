На Західному березі затримали 18 ізраїльтян після сутичок — Jerusalem Post

В Ізраїлі, поблизу палестинського міста Сальфіт на Західному березі річки Йордан, сили безпеки затримали 18 ізраїльтян під час операції з демонтажу незаконних споруд у закритій військовій зоні. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Операція біля Сальфіта

Сили безпеки провели нічну операцію з демонтажу споруд, зведених у закритій військовій зоні. За даними влади, цю ділянку неодноразово використовували як базу для насильницької та незаконної діяльності.

Щоб перешкодити силовикам дістатися до місця операції, учасники заворушень підпалювали шини та встановлювали барикади на основних дорогах у районі. Упродовж ранку перекриття ускладнювали рух місцевим жителям та ізраїльтянам, які проїжджали цією місцевістю.

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Затримання та вилучення

Зрештою сили безпеки розчистили дороги та завершили операцію. За даними видання, десятки учасників заворушень словесно й фізично нападали на співробітників сил безпеки.

Затриманих підозрюють у нападі на співробітників сил безпеки та перешкоджанні їхній роботі. Силовики також вилучили кілька автомобілів. В одному з них, за їхніми даними, виявили легкозаймисті матеріали, зброю для нападу та перцевий спрей. Затриманих передали поліції округу Юдея і Самарія для допиту.

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