На Західному березі річки Йордан, між Хальхулем і Хевроном, затримали батька та двох його синів за підозрою в полюванні на співочих птахів за допомогою сіток. Чоловіків допитали в межах підготовки до подальших юридичних процедур, а їхній автомобіль вилучили під час заходів з контролю, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Управління природи і парків Ізраїлю.

За даними відомства, затримання відбулося минулого тижня під час заходів, які проводив підрозділ природних заповідників Цивільної адміністрації. Окремо цього тижня затримали ще двох підозрюваних у полюванні, контрабанді та незаконній торгівлі охоронюваними об'єктами дикої природи й природними ресурсами.

Вилучили сотні заморожених птахів

Затримання двох інших підозрюваних стало результатом прихованого розслідування спеціального слідчого підрозділу прикордонної поліції та Управління природи і парків за участі підрозділу природних заповідників Цивільної адміністрації. За даними Управління природи і парків, цих людей підозрюють у незаконному продажі тисяч охоронюваних птахів клієнтам по всій країні.

Під час обшуків та збору доказів слідчі вилучили сотні заморожених птахів охоронюваного виду, який відомство назвало black-capped babblers. В Управлінні природи і парків заявили, що полювання на співочих птахів у регіоні поширене протягом усього року, але його масштаби суттєво зростають восени під час міграції.

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Сітки встановлюють біля оливкових гаїв

Одним із найпоширеніших способів такого полювання є тонкі, майже непомітні сітки, натягнуті між високими жердинами. Мисливцям не потрібно постійно перебувати поруч: вони повертаються до сіток кожні кілька годин, щоб забрати впійманих птахів.

Восени сітки встановлюють поблизу дерев, плоди яких приваблюють перелітних птахів, зокрема між рядами оливкових гаїв. Такий спосіб не розрізняє види, тому в пастки можуть потрапляти різні птахи, зокрема славки та дрозди. Значну частину дрібних співочих птахів смажать і продають для споживання. За даними попередніх розслідувань, за одну зміну тривалістю вісім-дев'ять годин можна спіймати від 50 до 500 птахів.

Управління природи і парків закликало людей не наближатися до мисливських сіток або кліток із птахами та не протистояти підозрюваним, а відійти й повідомити про це на гарячу лінію відомства.

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