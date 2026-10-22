На Західному березі затримали кандидата до Конгресу США Ландера — Asharq Al-Awsat

Ізраїльські сили затримали кандидата від Демократичної партії до Палати представників США Бреда Ландера під час збору оливок у селі Нахалін, на південь від Вифлеєма, на окупованому Західному березі в Палестині. Разом із ним затримали палестинців, ізраїльтян та іноземних волонтерів, які супроводжували місцевих фермерів, повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними ізраїльської правозахисної організації Rabbis for Human Rights та єврейської північноамериканської організації T'ruah, у зборі врожаю брали участь близько 80 волонтерів. Ландер написав у соцмережі X, що його затримали разом із групою рабинів і добровольців. Пізніше, за інформацією обох організацій, кандидата звільнили.

Позиція ізраїльської поліції та військових

Ізраїльська поліція заявила, що затримала збирачів оливок і десятки ізраїльських та іноземних активістів біля огорожі ізраїльського поселення. За версією поліції, збір оливок у цій місцевості був заборонений. Один з іноземців був звільнений після того, як стало відомо, що він балотується до Конгресу США.

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Військові зі свого боку повідомили, що для збору врожаю на цій ділянці була необхідна попередня координація, якої не провели. Вони підтвердили затримання присутніх, але не заявляли, що сам збір оливок був заборонений.

Затримані волонтери

Виконувач обов'язків директора Rabbis for Human Rights Антон Гудман розповів, що військові та поліція прибули приблизно через дві години після початку збору врожаю. За його словами, учасникам повідомили, що територію того ранку оголосили закритою військовою зоною. Організатори стверджують, що не знали про це рішення та погодилися залишити ділянку, однак їм сказали, що вони не можуть піти через нібито порушення громадського порядку.

Гудман заявив, що Ландер був єдиним звільненим на той момент, а інших затриманих мали допитати. Виконавча директорка T'ruah рабиня Джилл Джейкобс, яка також була серед затриманих, повідомила, що серед них були понад 30 громадян США, а також громадяни Великої Британії та Канади. Посольство США в Єрусалимі підтвердило, що знає про повідомлення щодо затримання американців і стежить за ситуацією.

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