На західному узбережжі Тасманії в Австралії чоловік віком близько 60 років помер, очікуючи на швидку допомогу. Як повідомляє ABC News, автомобіль швидкої прибув приблизно через 78 хвилин після виклику, однак чоловік на той момент уже помер.

Виклик через біль у грудях

Чоловік, який жив у районі містечка Зіхан, у суботу зателефонував за номером екстреної допомоги 000. Він скаржився на біль у грудях і проблеми з диханням.

Державний секретар Профспілки працівників охорони здоров’я та соціальних служб Роббі Мур заявив, що такий виклик належав до категорії «пріоритет один», тобто швидка мала прибути якомога швидше. За його словами, того дня автомобіль швидкої у Зіхані залишався без екіпажу через незаповнену зміну в графіку, а бригади в сусідніх Страхані та Квінстауні виїхали на інші виклики.

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Бригаду направили з Берні

На виклик скерували швидку з Берні, що розташоване приблизно за 140 кілометрів на північ від Зіхана. Мур зазначив, що бригада, яка чергувала б у Зіхані, могла б прибути значно раніше. Він також сказав, що для укомплектування місцевої швидкої намагалися залучити волонтерів, але охочих не знайшлося.

Профспілка закликала владу збільшити кількість постійних парамедиків. Депутатка від Лейбористської партії Елла Хаддад заявила про потребу більших інвестицій у регіональну медицину Тасманії. Департамент охорони здоров’я попросили надати коментар.

Менш ніж за два тижні до цього в Гобарті почали розслідувати смерть іншого чоловіка, якого родині довелося самостійно везти до лікарні через відсутність доступної швидкої. Міністерка охорони здоров’я Тасманії Бріджит Арчер заявила, що не знала про інші подібні випадки затримки швидкої допомоги.

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