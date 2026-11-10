На заводі Tata в Індії загинули троє працівників — Channel NewsAsia

На заводі Tata Electronics у місті Хосур, штат Тамілнад на півдні Індії, загинули троє контрактних працівників. Підприємство виробляє компоненти для iPhone компанії Apple. Як повідомляє Channel NewsAsia, трагедія сталася пізно ввечері 9 листопада.

Роботи на очисній споруді

За словами окружного посадовця Дінеша Кумара, працівники проводили технічне обслуговування установки для очищення стічних вод. Вони загинули, вдихнувши газ під час огляду зовнішнього резервуара нанофільтрації.

Установкою керувала компанія Nalco Water, що входить до американської Ecolab. Tata Electronics, Apple та Nalco Water не відповіли на запити Reuters щодо коментарів.

Розслідування та виробництво

Обставини загибелі перевірятимуть Apple, Tata та органи влади штату Тамілнад, повідомили посадовці штату й два джерела в галузі, обізнані із ситуацією. Міністерка промисловості Тамілнаду Вірудхай Магал Кіртана заявила, що випадок ретельно розслідують, а подальші дії визначать за результатами перевірки.

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За даними двох джерел у галузі, інцидент не позначився на виробництві, оскільки цього тижня підприємство не працювало через індуїстське свято Діпавалі.

Виробництво iPhone в Індії

Електронний підрозділ Tata Group забезпечує близько 40% складання iPhone в Індії, решту виробляє Foxconn. Індія стала одним із ключових виробничих майданчиків Apple за межами Китаю та випускає приблизно чверть усіх iPhone у світі.

Завод Tata в Хосурі вже стикався з іншими проблемами: пожежа 2024 року зупинила випуск продукції на підприємстві компонентів. Цього року влада штату також попереджала про можливе закриття через заяви щодо забруднення ґрунтових вод, однак згодом це питання було знято.

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