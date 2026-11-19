У Вашингтоні, США, на щорічній зустрічі Товариства нейронаук представили дані про те, що мозок може по-різному реагувати на вірусні та бактеріальні інфекції й пристосовувати симптоми до типу загрози. Як повідомляє Nature, значна частина озвучених результатів ще не опублікована, тож ідеться про попередні дані.

Вірусні застуди та бактеріальні інфекції можуть викликати гарячку й виснаження, проте набір симптомів часто відрізняється. Зокрема, бактеріальні інфекції зазвичай сильніше пригнічують апетит, ніж застуди. Нейробіологиня Університету Юти Джессіка Остергаут, яка головувала на сесії, зазначила, що нездужання не є єдиною незмінною програмою організму.

Сигнали від різних збудників

У ще не опублікованих експериментах команда Остергаут порівняла мишей, яким вводили бактеріальний токсин, із тваринами, що отримували сполуку, яка імітує вірусну інфекцію. Дослідники аналізували окремі клітини циркумвентрикулярних органів — структур біля шлуночків мозку з особливо проникними кровоносними судинами.

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За представленими даними, під час інфекції клітини цих структур активують пов’язані з імунною відповіддю гени та вивільняють різні поєднання хімічних сигналів. Ці сигнали можуть поширюватися до сусідніх нейронів і створювати різні патерни активності залежно від типу збудника. На думку Остергаут, такі структури можуть не лише пропускати запальні сигнали з крові до мозку, а й інтерпретувати їх.

Імунна реакція на візуальні ознаки

Інша група науковців під керівництвом Андреа Серіно з Університетської лікарні Лозанни досліджувала реакцію мозку та імунної системи на візуальні ознаки інфекції. У віртуальній реальності добровольці бачили аватарів зі шкірними ураженнями, пов’язаними з вірусними або бактеріальними інфекціями. Ділянки мозку, пов’язані з відстеженням загроз, активувалися навіть тоді, коли аватари перебували далі за відстань витягнутої руки.

Після 15 хвилин такого віртуального спостереження в крові учасників зростала кількість імунних клітин-«вартових»; цю реакцію автори порівняли з реакцією, яку викликає вакцинація проти грипу. Такого ефекту не зафіксували, коли учасники бачили здорових аватарів або персонажів із виразом страху.

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