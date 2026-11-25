Набір іноземних аспірантів у США впав щонайбільше на 15% — STAT News
Нові дані свідчать, що набір іноземних аспірантів до університетів США міг скоротитися щонайбільше на 15%, повідомляє STAT News. Це відбувається попри судове блокування частини запропонованих адміністрацією Дональда Трампа обмежень для іноземних студентів, науковців і постдокторантів.
Рішення судів
16 листопада федеральний суддя ухвалив остаточне рішення, яким заблокував запропонований чотирирічний ліміт на строк перебування у США для іноземних студентів і постдокторантів.
Наступного дня суддя в іншій справі видав попередню судову заборону, що не дозволяє адміністрації звузити право на участь у програмі дозволу на роботу, якою широко користуються іноземні студенти.
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Реакція NAFSA
Генеральна директорка некомерційної організації NAFSA: Association of International Educators Фанта Ав назвала ці рішення двома перемогами за два дні. Її організація є позивачем в обох справах.
Ав заявила, що відчула полегшення через судові рішення. За її словами, члени організації, зокрема студенти, відчули, що їхню правоту визнали.
Іноземні аспіранти є важливою складовою біомедичної робочої сили США. Водночас, за даними видання, судові рішення не усунули стримувального впливу запропонованих обмежень на вступ іноземних студентів до американських університетів.