Начальник армії Кайнеругаба пригрозив звільненням віцепрезидентці — BBC News

В Уганді начальник армії генерал Мухузі Кайнеругаба, син президента Йовері Мусевені, пригрозив віцепрезидентці Джессіці Алупо звільненням і можливим арештом. У дописах у соцмережі X, опублікованих уночі 9 листопада та згодом видалених, він також заявив, що хоче обійняти її посаду.

Як повідомляє BBC News, Кайнеругаба поставив під сумнів лояльність Алупо та написав, що людина на посаді віцепрезидента має готуватися передати її іншому. Наступного дня його акаунт у X, на який були підписані майже 1,4 млн користувачів, став недоступним. Невідомо, чи генерал деактивував сторінку самостійно, чи її заблокувала платформа. Алупо залишається на посаді й публічно не відповідала на ці заяви.

Затримання військових

Заяви Кайнеругаби прозвучали на тлі затримань високопосадовців угандійської армії. За даними угандійської газети Daily Monitor, від квітня 2025 року затримали щонайменше десяток генералів і старших офіцерів. Серед них — колишній заступник начальника армії генерал-лейтенант Пітер Елвелу, якого 2 листопада затримали за підозрою в підготовці дестабілізації східного регіону Тесо.

Перед цим Кайнеругаба звинуватив Елвелу в зраді у соцмережах, заявив про позбавлення його звання та пониження до рядового. Угандійські медіа звертали увагу, що військові правила не передбачають позбавлення старшого офіцера звання дописом у соцмережі. Армія підтвердила затримання Елвелу та заявила про вилучення 15 одиниць зброї, військової форми й двох пікапів, пов’язаних із ним. Родина генерала відкинула ці звинувачення.

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Військові пояснюють затримання боротьбою з корупцією та злочинністю у збройних силах. Аналітик із питань безпеки Фредді Девід Егеса заявив, що справи розслідують різні силові структури, а затримання високопосадовців погоджують із головнокомандувачем.

Питання наступництва

Водночас політолог Джеральд Барібі пов’язує затримання з політичним протистоянням навколо наступництва Мусевені, який керує Угандою з 1986 року. На його думку, під удар могли потрапити військові, яких вважали противниками президентських амбіцій Кайнеругаби.

Кайнеругаба, якому 52 роки, очолює армію з березня 2024 року та раніше командував Силами спеціальних операцій, відповідальними за охорону президента і стратегічних об’єктів. Він заявляв про намір балотуватися на президентських виборах 2031 року, коли має завершитися нинішній термін його батька.

Керівництво правлячого Руху національного опору 10 листопада обговорювало політичні, соціальні та економічні питання. Генеральний секретар партії Річард Тодвонг Авані заперечив повідомлення про те, що керівництво відхилило пропозицію підтримати Кайнеругабу як наступного президента.

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