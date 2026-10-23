Начальник оборони Нової Зеландії Тоні Девіс подав у відставку — Channel NewsAsia

Начальник Сил оборони Нової Зеландії маршал авіації Тоні Девіс подав у відставку через стосунки, які він назвав неналежними. Як повідомляє Channel NewsAsia, ці стосунки він мав, коли командував підрозділом.

Заява Девіса

У заяві Девіс зазначив, що залишає посаду з особистих причин і бере відповідальність за помилки у власних рішеннях, допущені в минулому. За його словами, ці рішення суперечили цінностям Сил оборони Нової Зеландії. Він також висловив жаль, що не повідомив про ці обставини, коли мав таку можливість.

Військові повідомили, що Девіс попросив про приватність і нині зосереджений на своїй родині. Справу передали незалежному наглядовому органові.

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Реакція міністра

Міністр оборони Нової Зеландії Пол Голдсміт заявив, що обставини відставки стануть великим розчаруванням для багатьох військовослужбовців. Він сказав, що причини рішення стосуються питань доброчесності, які раніше не були розкриті, та погодився з Девісом, що той більше не може обіймати посаду.

До призначення начальником Сил оборони у 2024 році Девіс очолював Повітряні сили Нової Зеландії.

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