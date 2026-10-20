Начальника Генерального штабу Ізраїлю Еяля Заміра не запросили на закриту зустріч прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони США Піта Гегсета, що відбулася на авіабазі Овда на півдні Ізраїлю. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльського суспільного мовника KAN.

Зустріч на авіабазі Овда

За даними KAN, Замір не був присутній на зустрічі, що відбулася в понеділок, і його туди не викликали. У переговорах брали участь Нетаньягу, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, Гегсет та інші посадовці.

Мовник не пояснив причин, через які начальника Генштабу не запросили на переговори, про проведення яких заздалегідь не повідомляли.

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Візит напередодні виборів

Ізраїльський телеканал Channel 12 повідомив, що неоголошений візит Гегсета відбувся за вісім днів до виборів в Ізраїлі, запланованих на 27 жовтня. За даними телеканалу, візит проходив на тлі обговорень між США та Ізраїлем можливого відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

У вівторок Замір заявив, що ізраїльські військові залишаються у стані підвищеної готовності напередодні виборів. На голосуванні блок Нетаньягу змагатиметься з опозиційними партіями на тлі політичних розбіжностей щодо майбутнього керівництва країни.

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