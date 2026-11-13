Над Арктикою зафіксували рекордно раннє порушення полярного вихору — Deutsche Welle

Спостереження над Арктикою свідчать, що полярний вихор ослаб незвично рано, а напрям його вітрів змінився. Як повідомляє Deutsche Welle, науковці вважають це найранішим зафіксованим порушенням стратосферного вихору.

Провідні науковці Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Тім Стокдейл і Фредерік Вітар заявили агентству AFP, що настільки раннього порушення раніше не спостерігали. Французьке метеорологічне агентство Météo-France назвало подію безпрецедентною.

Як працює полярний вихор

Полярний вихор — це великий пояс холодного повітря з низьким тиском, який обертається проти годинникової стрілки навколо Північного полюса на висоті приблизно 10–50 кілометрів. Він тісно пов'язаний із реактивною течією — потужним потоком вітрів нижче в атмосфері, який розділяє холодне арктичне та тепліше повітря з тропіків і субтропіків.

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Коли вихор компактний, він утримує найхолодніше повітря поблизу Північного полюса взимку. Зміни його сили та форми можуть впливати на положення реактивної течії. Якщо вона стає хвилястішою і зміщується на південь, холодне арктичне повітря може поширитися до нижчих широт.

Можливий вплив на зиму

Однією з причин таких порушень є раптове стратосферне потепління — різке підвищення температури в полярній стратосфері протягом кількох днів. Воно послаблює західні вітри вихору, може змістити його від Північного полюса, розділити на кілька частин або спричинити зміну напряму вітрів. Відновлення вихору може тривати кілька тижнів.

Кліматолог Массачусетського технологічного інституту Джуда Коен зазначив, що ранній розпад вихору істотно підвищує ймовірність вторгнень холодного повітря в густонаселених районах Північної півкулі, зокрема у США, Європі та Східній Азії. Водночас сильні морози не є неминучими: на результат впливають й інші погодні процеси. Зокрема, Ель-Ніньйо, який пов'язують із м'якшими зимами, може послабити або змінити наслідки порушення, хоча Коен наголосив, що це не є певним.

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