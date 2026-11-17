Над Нідерландами, Бельгією, східною Англією та північно-західною Німеччиною ввечері 9 листопада 2026 року зафіксували перешкоди супутникової навігації. Згідно з аналізом даних відстеження літаків, із погіршенням роботи навігації зіткнулися приблизно 80 повітряних суден. Сім рейсів, що заходили на посадку в амстердамському аеропорту Схіпгол, мали проблеми із супутниковою навігацією, повідомляє AeroTime.

У нідерландській службі управління повітряним рухом LVNL повідомили газеті NRC, що були порушені заходи на посадку за процедурою Required Navigation Performance, яка базується на супутниковій навігації. Представник служби назвав імовірною причиною інциденту навмисне GPS-глушіння.

Усі сім літаків безпечно приземлилися за допомогою диспетчерів. LVNL заявила, що збій не мав наслідків для безпеки польотів.

Перешкоди тривали близько 20 хвилин

Американський аналітик даних Джон Вайзман, який створив карту GPSJAM, реконструював подію на основі даних відстеження повітряних суден. За його оцінкою, перешкоди тривали з 18:08 до 18:27 за місцевим часом.

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Вайзман припустив, що можливе джерело сигналу перебувало в Північному морі за 80–110 морських миль, або 148–204 кілометри, на північ від нідерландського острова Тесел. Розрахункова висота відповідала передавачу на борту судна, однак аналітик наголосив, що точне місце джерела встановити не вдалося.

Судна у ширшому районі

За даними NRC, у ширшому районі під час інциденту перебували шість суден під прапором Російської Федерації — держави-агресора. Три з них — Lady R, Lady D та Maia-1 — входили до конвою російських військових вантажних суден, рух яких відстежувало видання The Maritime Executive.

Конвой вийшов із Балтійська в Калінінградській області 5 листопада, його супроводжував корвет ВМС Росії Stoikiy. Данське патрульне судно HDMS Najaden спостерігало за ним у Балтійському морі, а 11 листопада конвой перетинав західну частину Ла-Маншу під наглядом французьких ВМС. Судна Lady R і Maia-1 перебувають у санкційному переліку ЄС з 25 червня 2024 року.

Бельгійська служба аеронавігації skeyes повідомила, що не отримувала повідомлень про GPS-глушіння або підміну сигналу того дня. У службі зазначили, що літаки, які не можуть виконати супутниковий захід на посадку, можуть перейти на інші процедури, зокрема на інструментальну систему посадки ILS із наземними сигналами.

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