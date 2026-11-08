Надходження від податків у секторі нерухомості впали на 45% — The Express Tribune

Надходження від утриманих податків, сплачених сектором нерухомості за липень—жовтень поточного фінансового року, становили 42 млрд рупій. Це на 34 млрд рупій, або на 45%, менше, ніж за аналогічний період попереднього року, за попередніми даними, повідомляє The Express Tribune.

Скорочення сталося після того, як уряд удвічі знизив авансовий податок на купівлю та продаж нерухомості. Видання оцінює обсяг податкових пільг для галузі від цього рішення у 34 млрд рупій у поточному фінансовому році.

Ставки для операцій із майном

Податок на продаж нерухомості змінили з трьох ставок на єдину ставку 2,75% замість 5,5%. Для купівлі майна ставку знизили з 2,5% до 1,25%.

За чотири місяці надходження авансового податку від продажу нерухомості зменшилися з 52,7 млрд до 27,3 млрд рупій — на 25,4 млрд рупій, або 48%. Надходження від купівлі майна скоротилися з 23,1 млрд до 14,7 млрд рупій, тобто на 8,4 млрд рупій, або 37%.

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Експерти сектору нерухомості, на яких посилається видання, заявили про зростання кількості угод і вартості об'єктів після перегляду політики щодо спекулятивних інвестицій.

Порівняння з податками найманих працівників

Наймані працівники за той самий період сплатили близько 193 млрд рупій податку на доходи. Це приблизно на 14 млрд рупій більше, ніж 179 млрд рупій за чотири місяці попереднього фінансового року, і на 151 млрд рупій більше за показник сектору нерухомості.

Збір податків із професійних послуг зріс на 17% — до 111 млрд рупій. Частина найманих працівників також оподатковується за цією категорією.

Сукупні утримані податки, сплачені оптовими та роздрібними торговцями, становили 24,7 млрд рупій, що на 2,5% більше у річному вимірі. Податкове відомство також зафіксувало дефіцит податкових надходжень у 95 млрд рупій за липень—жовтень: доходи зросли на 6,5%.

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