Нафта Brent уперше з серпня впала нижче $90 за барель — OilPrice

Ф'ючерси на нафту Brent у вівторок, 10 листопада 2026 року, опустилися нижче $90 за барель уперше з серпня. Вранці в Європі контракт найближчого місяця торгувався на рівні $89,70 за барель, а ф'ючерси на американську марку WTI — нижче $85, втративши понад 2%, повідомляє OilPrice.

Падіння котирувань

На початку торгів в Азії Brent вже знижувалася нижче $92 за барель. Це відбулося на тлі повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп наразі не планує завдавати ударів по Ірану, а також очікувань можливої деескалації на Близькому Сході.

На початку тижня ціни на нафту продовжили різке падіння, яке почалося минулого тижня. За тиждень Brent втратила 17% — це стало найбільшим тижневим зниженням із волатильних тижнів 2020 року під час пандемії COVID-19.

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Дипломатичні очікування

Від максимуму наприкінці жовтня, коли Brent перевищувала $117 за барель, ціна знизилася приблизно на 25%. Керівник відділу товарних стратегій Saxo Bank Оле Хансен заявив, що очікування завершення восьмимісячного конфлікту на Близькому Сході посилилися після проміжних виборів у США.

За його словами, потоки сирої нафти майже повернулися до довоєнних рівнів, однак постачання скрапленого природного газу та нафтопродуктів залишаються обмеженими. Це, зокрема, підтримує високі ціни на дизельне пальне. Ринок також стежить за дипломатичними зусиллями за посередництва Катару та можливими сигналами з Вашингтона і Тегерана.

Водночас хусити продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. Представник саудівського міністерства енергетики повідомив, що остання атака на трубопровід Схід—Захід спричинила обмежену пожежу, яку загасили.

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