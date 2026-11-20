Ціни на нафту в п’ятницю дещо зросли на тлі занепокоєння можливими перебоями постачань після атак хуситів на Ер-Ріяд, столицю Саудівської Аравії. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Динаміка котирувань

Станом на 01:18 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 24 центи, або на 0,3%, до 92,22 долара за барель. Грудневі ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 19 центів, або на 0,2%, до 83,40 долара за барель. Активніше торгований січневий контракт WTI додав 20 центів і коштував 82,64 долара за барель.

Водночас обидва еталонні сорти готувалися завершити тиждень спадом. Brent могла втратити 3,5% за тиждень, а грудневий контракт WTI — 6%. Очікування надлишку пропозиції зросли, оскільки перевезення сирої нафти через Ормузьку протоку повернулися приблизно до довоєнного рівня. Brent і WTI можуть знизитися третій тиждень поспіль.

Ризики для постачань

Аналітик Rakuten Securities Сатору Йосіда заявив, що побоювання щодо постачань близькосхідної нафти знову посилилися через атаки хуситів на Ер-Ріяд, що стимулювало купівлі. За його словами, котирування також підтримують очікування продовження скоординованих скорочень видобутку на зустрічі ОПЕК+ наприкінці листопада.

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Рух хуситів, союзний з Іраном, випустив ракети по Ер-Ріяду. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що два нафтові танкери в Ормузькій протоці підірвалися на морських мінах, вибухнули та горять. Цю заяву поширили іранські державні медіа.

Міністри ОПЕК+ проведуть серію зустрічей 29 листопада, щоб визначити політику видобутку на 2027 рік. До групи входять Організація країн-експортерів нафти та її партнери, зокрема Росія.

Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що конфлікт на Близькому Сході спричинив найбільші в історії перебої у світовій торгівлі нафтою і газом. Агентство також зазначило, що до 2035 року світовий попит на нафту може зменшитися більш ніж на 4%, якщо уряди прискорять електрифікацію, підвищення енергоефективності та перехід на інші види палива.

У Росії — державі-агресорі — видобуток нафти може знову скоротитися через посилення українських атак на нафтопереробні заводи та експортну інфраструктуру, вважають аналітики й трейдери. За даними Reuters, від кінця жовтня удари українських безпілотників скоротили сукупні обсяги переробки нафти на російських НПЗ на 45%. Російський президент Володимир Путін заявив, що Москва жорстко відповість на третій за тиждень удар України по мосту, який з’єднує Росію з тимчасово окупованим нею Кримом, і відмовляється від ідеї мораторію на атаки проти енергетичного сектору та судноплавства.

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