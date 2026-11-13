Ціни на нафту в п’ятницю були різноспрямованими на тлі планів США продовжувати блокаду Ірану, однак могли завершити другий тиждень поспіль зі зниженням. Ф’ючерси на Brent о 02:42 за Гринвічем майже не змінилися: вони знизилися на 1 цент — до 95,41 долара за барель. Американська WTI подешевшала на 20 центів, або 0,25%, — до 88,52 долара за барель.

Як повідомляє The Express Tribune, Brent за тиждень міг втратити 2,4% після падіння на 16% тижнем раніше. WTI прямувала до тижневого зниження на 2,5%, після того як попереднього тижня втратила 13%.

Блокада та санкції

Котирування знизилися після заяви президента США Дональда Трампа у Truth Social про те, що угода з Іраном не є необхідною для завершення війни. Це вказувало на його намір зберігати блокаду поставок нафти й торгівлі, а також економічні санкції проти Ірану.

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Глобальний радник мельбурнської брокерської компанії MiTrade Кріс Бранкін зазначив, що ринок уже врахував ризики. За його словами, ціни дещо відновилися, але трейдери не демонструють значної впевненості та уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході.

Ризики для перевезень

Попри зниження цін, зберігаються ризики для транспортування нафти через Ормузьку протоку — ключовий водний шлях для експорту сировини з основних країн-виробників Близького Сходу. Іранські військові у четвер заявили, що чотири нафтові танкери постраждали від вибухів у протоці після того, як проігнорували попередження. Reuters не зміг одразу перевірити цю інформацію.

Того ж дня єменські хусити заявили про атаки на насосну станцію саудівського нафтопроводу Схід—Захід, нафтовий об’єкт у саудівському Янбу на Червоному морі та будівлю Saudi Aramco в Ер-Ріяді. Додатковий тиск на ціни спричинило зростання запасів нафти й пального у США: за тиждень, що завершився 6 листопада, запаси нафти збільшилися на 4,7 млн барелів — до 414,4 млн барелів, хоча аналітики очікували скорочення на 1,1 млн барелів.

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