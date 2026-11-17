На світовому нафтовому ринку ціни у вівторок знизилися, оскільки очікування профіциту пропозиції переважили занепокоєння через атаки на танкери та енергетичну інфраструктуру в районі Перської затоки й Ормузької протоки. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, станом на 01:02 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 44 центи, або 0,5%, до 92 доларів за барель. Американська нафта WTI також втратила 44 центи, або 0,5%, і коштувала 85,28 долара за барель.

Експорт із Близького Сходу відновлюється

Міжнародне енергетичне агентство минулої п’ятниці заявило, що світовий нафтовий ринок повернеться до профіциту в четвертому кварталі цього року. За оцінкою агентства, експорт із Близького Сходу відновлюється швидше, ніж зростає світовий попит на нафту, попри атаки на судноплавство.

Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що ринок дедалі більше визнає: пропозиція наздогнала попит і може його перевищити. На його думку, саме зміна балансу між попитом і пропозицією нині чинить основний тиск на котирування.

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Геополітичні ризики залишаються

Водночас атаки на енергетичні об’єкти та судна в Перській затоці й Ормузькій протоці, за даними Reuters, тривають, зберігаючи невизначеність довкола одного з найважливіших маршрутів експорту нафти. Вотерер зазначив, що геополітична премія за ризик, пов’язана з конфліктом між США та Іраном, не зникла, але тимчасово відійшла на другий план.

Організація країн-експортерів нафти OPEC у понеділок провела онлайн-зустріч щодо перегляду максимальних сталих виробничих потужностей держав-членів. Результати цього процесу допоможуть визначити квоти OPEC+ на видобуток нафти у 2027 році та надалі. Ширша група OPEC+ має провести наступну зустріч 29 листопада для ухвалення рішення щодо політики видобутку у 2027 році.

Запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США минулого тижня скоротилися до 276,4 млн барелів — найнижчого рівня з серпня 1982 року, свідчать дані Міністерства енергетики США. Нещодавні скорочення запасів відбувалися в межах домовленості США про вивільнення 172 млн барелів із резерву.

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