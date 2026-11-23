Світові ціни на нафту знизилися впродовж торгів після розпродажу акцій технологічних компаній, спричиненого сумнівами інвесторів щодо перспектив економічного зростання індустрії штучного інтелекту. Як повідомляє OilPrice, на момент публікації Brent торгувалася по 92,55 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate — по 83,45 долара.

Обидва контракти подешевшали порівняно з початком азійської сесії, однак залишалися дорожчими, ніж на закритті торгів у п’ятницю. Це, за оцінкою видання, свідчило про обмежений вплив падіння фондового ринку на енергетичні товари.

Сумніви щодо індустрії ШІ

За даними OilPrice, хвиля продажів почалася в технологічному секторі: інвестори поставили під сумнів перспективи індустрії штучного інтелекту, розвиток якої фінансується десятками мільярдів доларів позикових коштів. Видання зазначає, що минулого тижня на тлі первинного публічного розміщення акцій Anthropic індекс Nasdaq впав на 10% — це стало найрізкішим падінням із часу пандемічних локдаунів.

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Ризики в Перській затоці

Зниження котирувань відбулося попри повідомлення про інциденти з танкерами в Ормузькій протоці та біля узбережжя Оману. OilPrice, посилаючись на офіційні іранські й міжнародні джерела, пише, що випадки, коли танкери натрапляють на міни, стали щоденними. Також єменські хусити заявили про удар по нафтопереробному заводу на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії.

Нафта дешевшає вже три тижні на тлі повідомлень, що пропозиція наздоганяє попит або перевищує його. Водночас Міжнародне енергетичне агентство очікує надлишку пропозиції у поточному кварталі, тоді як ОПЕК зосереджується на очікуваному відновленні попиту.

Окремо видання повідомило, що зустріч COP31 не завершилася домовленістю щодо глобальних зусиль зі скорочення викидів. Країни не узгодили, чи слід поступово відмовлятися від нафти й газу та хто має оплачувати такі заходи. За даними OilPrice, це перший випадок із 2009 року, коли Конференція сторін не завершилася угодою.

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