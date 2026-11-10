Нафта подешевшала після заяви президента Трампа щодо Ірану — Channel NewsAsia

У США ціни на нафту 10 листопада продовжили падіння після того, як президент Дональд Трамп заявив, що військові дії проти Ірану наразі не є необхідними. Це послабило побоювання щодо тривалих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 24 центи, або на 0,23%, до 92,33 долара за барель станом на 01:02 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 35 центів, або на 0,40%, до 86,50 долара за барель. Напередодні Brent втратила 5,85% і опустилася до найнижчого рівня з 31 серпня.

Заява Трампа щодо Ірану

Трамп повідомив, що поки не завдаватиме нових військових ударів по Ірану після звернень країн регіону, зокрема прем’єр-міністра Катару під час переговорів у Білому домі. Водночас у коментарі Reuters та згодом під час брифінгу в Білому домі він заявив, що США наразі зберігатимуть морську блокаду в Ормузькій протоці.

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Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер сказав, що ринок зосередився на примирливішій риториці Трампа щодо Ірану після проміжних виборів. За його словами, атаки на судноплавство поблизу Ормузької протоки тривають, однак не посилилися настільки, щоб спричинити нову премію за ризик у цінах на нафту.

Видобуток ОПЕК зріс

Високопосадовці США та країн Перської затоки висловили сумніви щодо можливості швидкого укладення мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном. Глава ради безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що США мають припинити поширювати, за його словами, неправдиві повідомлення про уявні переговори та підкоритися семи умовам, які Іран неодноразово висував.

Додатковим чинником для ринку стало зростання видобутку нафти країнами ОПЕК у жовтні. Згідно з опитуванням Reuters, виробництво зросло насамперед у Саудівській Аравії, Кувейті та Іраку, попри обмеження експорту.

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