Ціни на нафту 18 листопада знизилися після даних зі США про збільшення запасів сирої нафти та пального. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate станом на 01:49 за Гринвічем втратили 56 центів, або 0,65%, і торгувалися по 85,45 долара за барель. Контракти на Brent подешевшали на 16 центів, або 0,17%, — до 92,98 долара за барель.

Запаси у США зросли

У матеріалі Reuters, опублікованому Channel NewsAsia, зазначено, що за тиждень, який завершився 13 листопада, запаси сирої нафти у США збільшилися на 5,28 млн барелів. Ринкові джерела послалися на дані Американського інституту нафти. Запаси бензину зросли на 5,12 млн барелів, а дистилятів — на 351 тис. барелів.

Водночас падіння котирувань обмежували напруженість між США та Іраном, а також ризики для перевезень через Ормузьку протоку. Напередодні обидва еталонні сорти нафти завершили торги зростанням на тлі посилення конфлікту та атак на судна, що проходять протокою.

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Ризики для судноплавства

Сили оборони Бахрейну заявили, що перехопили іранські повітряні атаки по країні, де базується П’ятий флот ВМС США. За даними Reuters, 17 листопада іранські безпілотники атакували американську військову радарну систему в Бахрейні, а США завдали ударів по майданчику запуску ракет на іранському острові Кешм.

16 листопада танкер для перевезення скрапленого газу зазнав удару снаряда під час проходження Ормузької протоки поблизу узбережжя Оману, після чого екіпажу довелося евакуюватися. Аналітики LSEG зазначили, що регіональні постачання можуть відновлюватися альтернативними маршрутами, однак нормалізація потоків через Ормузьку протоку за нинішніх умов поки неможлива.

Заява хуситів

Єменські хусити, союзні з Іраном, заявили про запуск п’яти дронів у напрямку двох насосних станцій нафтопроводу Схід—Захід у Саудівській Аравії. Цей маршрут країна використовувала для спрямування нафти до порту Янбу для експорту в обхід Ормузької протоки.

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