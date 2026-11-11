Нафта подорожчала на тлі атак на судна в Ормузькій протоці — Channel NewsAsia

Ціни на нафту зросли після падіння до найнижчого рівня за два місяці на тлі атак на судноплавство в Ормузькій протоці поблизу Оману. Як повідомляє Channel NewsAsia, 11 листопада ф'ючерси на Brent піднялися на 71 цент, або 0,78%, до 92,20 долара за барель. Американська нафта WTI додала 49 центів, або 0,57%, до 86,53 долара за барель.

Атаки на судна

За даними Вашингтонського інституту близькосхідної політики, у жовтні в Ормузькій протоці та прилеглих водах атакували 37 суден — це найбільша місячна кількість від початку війни. Від початку листопада зафіксували ще 10 атак.

Відео, перевірені Reuters, зафіксували пожежу на танкері Navig8 поблизу узбережжя Оману. Іранський державний мовник заявив, що в неділю у протоці були уражені три танкери, які, за його версією, використовували «несанкціоновані маршрути». Британське Управління морських торговельних операцій повідомило про удар по ще одному танкеру на північний схід від оманського міста Ліма. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану окремо заявили, що два танкери загорілися після підриву на морських мінах на такому маршруті.

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Ризики для перевезень

Аналітики LSEG зазначили, що навіть у разі досягнення домовленості між сторонами збільшення перевезень через протоку залежатиме від розмінування, вартості страхування та готовності судновласників ризикувати. Напередодні котирування нафти спершу впали більш як на 3 долари за барель після заяв американських посадовців про відсутність потреби в нових ударах по Ірану, однак згодом частково відіграли втрати після слів іранського посадовця з питань безпеки про відсутність переговорів.

Додатковим чинником для ринку стали дані Американського інституту нафти: за тиждень до 6 листопада запаси сирої нафти у США, за інформацією ринкових джерел, зросли на 9 млн барелів. Водночас галузеві джерела повідомили, що нафтопереробні потужності в Російській Федерації, державі-агресорі, від кінця жовтня скоротилися приблизно на 30% після відновлення атак українських безпілотників.

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