Нафта прямує до падіння на 12% за тиждень — Channel NewsAsia

Світові ціни на нафту прямують до падіння приблизно на 12% за тиждень, хоча почастішання атак на танкери в затоці та Ормузькій протоці підтримало котирування. У п'ятницю січневі ф'ючерси на Brent зросли на 1,57 долара, або на 1,6%, до 99,86 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 1,10 долара, або на 1,22%, до 91,62 долара за барель.

Тижневе зниження котирувань

Попри дводенне зростання, Brent може втратити за тиждень 12% після завершення дії грудневого контракту 30 жовтня. WTI, як очікується, подешевшає на 12,1% за тиждень. Раніше цього тижня котирування впали через очікування деескалації війни США та Ізраїлю проти Ірану після поразки Республіканської партії президента США Дональда Трампа на виборах до Конгресу.

У середу, після перемоги демократів на проміжних виборах, ціни на нафту знизилися на 8% за день і досягли мінімуму за два місяці, повідомляє Channel NewsAsia.

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Атаки на танкери підтримали ринок

У середу та четвер почастішали атаки на танкери в затоці та Ормузькій протоці — ключовому морському маршруті для більшості нафтових постачань із Близького Сходу. Це знову посилило занепокоєння щодо потоків сировини з регіону.

Старший стратег із сировинних товарів ANZ Деніел Гайнс заявив, що трейдери вважали розпродаж у середу надмірним. За його словами, Іран зберігає контроль над Ормузькою протокою, а загальні перевезення через неї становлять менш як 60% від пропускної спроможності. Іран у четвер заявив про атаки ще на три танкери в протоці, а дані британського агентства морської безпеки UKMTO вказують, що кількість атак на судна залишається близькою до рекордних значень.

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