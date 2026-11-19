За даними OilPrice, ціни на нафту стабілізувалися після зниження раніше цього тижня: побоювання щодо повернення надлишку пропозиції на ринок урівноважилися ризиками через атаки на танкери в Ормузькій протоці. На час підготовки матеріалу Brent торгувалася по 92,01 долара за барель, а West Texas Intermediate — по 83 долари.

Потоки нафти з Перської затоки

Трекінгові дані свідчать, що обсяги перевезень нафти з Перської затоки все ще нижчі за довоєнний рівень, хоча вони істотно зросли порівняно з першими місяцями війни. Водночас аналітична компанія Vortexa повідомила, що Іран позначив понад половину танкерів, якими країни Перської затоки перевозять нафту до Оманської затоки та далі на світові ринки.

За оцінкою Vortexa, ці обмеження поки не скоротили обсяг нафти, що транспортується через систему перевалки між суднами. Експортери пристосовуються, додаючи ще один етап таких перевалок. Іран також щодня заявляє про танкери, які нібито підірвалися на мінах в Ормузькій протоці, коли намагалися пройти поза каналом, визначеним Тегераном для вільного руху.

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Чинники тиску на котирування

Стратеги ING Воррен Паттерсон та Ева Мантей зазначили, що нові збої довкола Ормузької протоки залишаються суттєвим ризиком для зростання цін. Водночас збільшення видобутку ОПЕК+, стійкий російський експорт і зростання запасів у США вказують на комфортнішу ситуацію з пропозицією.

На їхню думку, нафтовий ринок поступово збалансовуватиметься, що обмежуватиме можливості для тривалого підвищення котирувань. Додатковим чинником тиску може стати підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США: це здатне послабити зростання попиту на нафту.

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