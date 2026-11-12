Нафта впала більш ніж на $1 на тлі ризику надлишку пропозиції — The Express Tribune

Світові ціни на нафту в четвер знизилися більш ніж на $1 за барель: трейдери оцінювали менші ризики ескалації конфлікту на Близькому Сході та можливий надлишок пропозиції. Як повідомляє The Express Tribune, ф’ючерси на Brent подешевшали на $1,47, або 1,58%, до $91,29 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate втратила $1,24, або 1,43%, опустившись до $85,29 за барель.

Ринок відіграв попереднє зростання

Падіння цін нівелювало зростання попереднього дня, коли Brent додала 1,4%, а WTI — 0,6%. Перед цим обидва еталонні сорти досягли мінімумів за два місяці.

Головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава пов’язав зниження котирувань з очікуваннями неофіційних зусиль для припинення вогню між державою-агресором Росією та Україною, а також із припущенням, що війна з Іраном не загостриться перед самітом США і Китаю наступного тижня. Водночас він зазначив, що невизначеність навколо Ормузької протоки стримуватиме глибше падіння ринку.

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Зростання видобутку і запасів

Додатковим чинником для зниження цін стало збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ у жовтні. Його забезпечило насамперед нарощування виробництва Саудівською Аравією, попри перебої з морськими перевезеннями через Ормузьку протоку.

Також ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти повідомили про зростання запасів нафти у США на 9 млн барелів за останній тиждень. Офіційні дані Управління енергетичної інформації США мали оприлюднити в четвер після одноденної затримки через національне свято у США.

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