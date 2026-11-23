Американська нафтогазова компанія ConocoPhillips уклала угоду про продаж свого бізнесу в Норвегії та частки в нафтовому терміналі Teesside у Великій Британії норвезькій Vår Energi. Вартість угоди становить $4,425 млрд, повідомляє OilPrice.

Які активи переходять Vår Energi

У межах домовленості Vår Energi придбає норвезький бізнес ConocoPhillips, а також 40,25% у терміналі Teesside та права оператора цього об’єкта у Великій Британії. Економічною датою угоди визначено 1 січня 2026 року.

Норвезькі активи ConocoPhillips включають частки у видобувних проєктах, зокрема в керованому компанією районі Greater Ekofisk у Північному морі. Також компанія має частки у восьми родовищах, де оператором є партнери, у Норвезькому та північній частині Північного морів. До угоди входять частка в нафтопроводі Norpipe та окрема інфраструктура, де ConocoPhillips не є оператором.

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Строки закриття та показники активів

Закриття угоди очікується до кінця першого кварталу 2027 року за умови схвалення Міністерства енергетики Норвегії та виконання регуляторних вимог. Торік видобуток ConocoPhillips у Норвегії становив приблизно 120 тис. барелів нафтового еквівалента на добу. Доведені запаси активів, що продаються, наприкінці 2025 року оцінювалися приблизно у 221 млн барелів нафтового еквівалента.

ConocoPhillips планує спрямувати кошти від продажу на загальні корпоративні потреби та викуп власних акцій у 2027 році. Vår Energi заявила, що угода посилить її позиції як найбільшої незалежної європейської компанії у сфері розвідки та видобутку нафти й газу. Генеральний директор Vår Energi Нік Вокер зазначив, що компанія бачить довгостроковий потенціал на норвезькому континентальному шельфі та має намір продовжувати строк експлуатації родовищ.

Норвезьке офшорне управління у звіті про ресурси за 2026 рік повідомило, що кількість компаній-операторів на норвезькому шельфі з 2013 року скоротилася більш ніж удвічі. Розвиток нових проєктів там переважно зосередився у норвезьких компаній, зокрема Equinor, Aker BP і Vår Energi.

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