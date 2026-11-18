У США офіс генерального інспектора Міністерства оборони включив боротьбу з шахрайством і досягнення чистого результату фінансового аудиту до семи головних стратегічних викликів Пентагону на наступний фінансовий рік. Це сталося за кілька днів після того, як відомство не пройшло аудит удев’яте поспіль.

Як повідомляє Defense News, перелік не ранжували за важливістю. До нього також увійшли оборона території США, стримування Китаю, розподіл витрат із союзниками й партнерами, розвиток оборонно-промислової бази та підтримка військовослужбовців і їхніх родин.

Фінансова прозорість

У звіті зазначили, що з огляду на масштаб операцій і значний бюджет Пентагону ризик шахрайства є невід’ємним. Адміністрація Дональда Трампа просить Конгрес виділити рекордні 1,5 трлн доларів на національну оборону, що на 42% більше за поточне фінансування.

Після першого невдалого аудиту у 2018 році Конгрес надав Міністерству оборони строк до 31 грудня 2028 року, щоб пройти перевірку. За словами посадовця, якого цитує Reuters, фінансову звітність 14 із 25 структур Пентагону визнали такою, що пройшла аудит, тоді як роком раніше таких структур було 11. Для обробки та перевірки більшого обсягу даних у застарілих системах аудитори застосовують штучний інтелект. Відомство також створило спеціальну робочу групу з цивільних фахівців, військових і представників приватного сектору.

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Оборона і постачання

Серед інших проблем інспектори назвали навантаження на сили, розгорнуті на кордоні США, прогалини у кіберзахисті інфраструктури та протидії безпілотникам поблизу важливих об’єктів. У питанні стримування Китаю вони вказали на проблеми з готовністю передових логістичних мереж, станом попередньо розміщеного обладнання, стійкістю морських маршрутів постачання та здатністю розосереджувати авіацію в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США.

Також у звіті йдеться про виробничі недоліки в оборонній промисловості. Інспектори зазначили, що Пентагон іноді залежить від окремих підрядників настільки, що продовжує фінансувати їх навіть у разі невиконання вимог або багаторічних затримок постачань. Несвоєчасне надходження погоджених обсягів боєприпасів, за оцінкою відомства, призводить до скорочення запасів критично важливих боєприпасів.

Окремо наглядовий орган звернув увагу на якість медичної допомоги за кордоном, безпеку пацієнтів, стан здоров’я курсантів, житло військових і розгляд звинувачень у жорстокому поводженні з дітьми в центрах догляду. Нова директива Пентагону зобов’язує всі види збройних сил усувати аварійні житлові умови протягом 24 годин або переселяти військовослужбовця.

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