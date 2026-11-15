Нагороди в Китаї пов’язали зі спадом нестандартних патентів — South China Morning Post

Дослідження науковців Китайської академії наук показало, що отримання працівником престижної інноваційної нагороди може знижувати схильність його колег до нестандартних досліджень. Частка патентів, віднесених до нетипових інновацій, після такого відзначення скорочувалася в середньому на 3,1%, повідомляє South China Morning Post.

Аналіз патентів китайських компаній

Дослідник Юй Цзян і його команда з Інститутів науки та розвитку Китайської академії наук та Університету Китайської академії наук проаналізували патентні дані 54 670 дослідників із 1 562 китайських компаній, акції яких котируються на біржі, за 2008–2023 роки.

Для аналізу вони використали дані China Patent Award. Під нетиповими інноваціями автори розуміли винаходи, у яких застосовано технологічні комбінації, що суттєво відрізняються від усталених напрямів досліджень компанії. Науковці порівнювали зміни до і після присудження нагороди колезі з показниками працівників компаній, де лауреатів не було, застосувавши статистичний метод різниці різниць.

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Найсильніший ефект від топових відзнак

Автори дослідження назвали три можливі механізми такого ефекту: звуження пошуку незнайомих знань, посилення орієнтації на вже відомі технології та послаблення мереж наукової співпраці. На їхню думку, відзначені нагородами досягнення можуть ставати для організацій авторитетними моделями, що заохочує дослідників обирати перевірені підходи замість ризикованих альтернатив.

Негативний ефект був помітнішим після вручення нагород найвищого рівня, а також у галузях цифрової економіки, великих компаніях і містах із вищим адміністративним статусом. Сильніше він проявлявся і серед дослідників, які протягом попередніх трьох років співпрацювали з лауреатом. Особливо відчутним спад був у якісніших нетипових інноваціях: автори розмежовували винахідницькі патенти та патенти на корисні моделі.

Водночас дослідники наголосили, що цей результат не заперечує стимулювального значення системи нагород загалом. Робота не вивчала Нобелівських лауреатів і не вимірювала безпосередньо психологічні реакції науковців, тому її висновки не дають змоги прямо оцінити вплив престижних премій на фундаментальні дослідження.

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